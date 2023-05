Consiliul Judetean Dambovita va desfasura, cu sprijinul Inspectoratului Scolar, activitati prin care se urmareste ca elevii sa constientizeze importanta unei alimentatii sanatoase, bazate pe consumul de fructe si legume proaspete, lapte si produse lactate. Actiunile se vor derula in 15 unitati de invatamant din judet, saptamana aceasta si in perioada 6 - 9 iunie 2023, in cadrul "Programului pentru scoli al Romaniei", finantat prin Fondul European de Garantare Agricola."Fiecare elev ... citeste toata stirea