30 de zile dupa gratii fiindca si-a sechestrat si batut fosta iubita, in varsta de 16 ani

Un tanar in varsta de 24 de ani, din judetul Giurgiu, a fost atestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a sechestrat si batut fosta iubita. Fata, in varsta de16 ani, a fost luata cu forta dintr-un autoturism, in noaptea de 5 spre 6 iulie. Politistii au fost sesizati de mama adolescentei, printr-un apel la 112.Oamenii legii au stabilit ca, in jurul orei 00:49, minora se plimba cu un autoturism in localitatea Poiana lui Stanga, impreuna cu 3 prieteni, iar, la un moment dat, in fata lor a ... citeste toata stirea