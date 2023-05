In perioada 31 mai - 4 iunie a.c., Consiliul Judetean organizeaza editia a II- a a Zilelor Judetului Dambovita. Si in acest an, organizatorii au pregatit numeroase surprize, activitati artistice si culturale, competitii sportive, expozitii de arta, targuri traditionale si mestesugaresti, dar si spectacole sustinute de unii dintre cei mai apreciati artisti ai scenei muzicale moderne romanesti.VEZI AICI PROGRAMUL COMPLET AL EVENIMENTELOR MIERCURI 31 MAI 10:00 - Maratonul Traditiilor Dambovitene ... citeste toata stirea