Am avut, astazi - 12 mai 2023, si in judetul Dambovita "Bursa generala a locurilor de munca". La Clubul Studentilor din Targoviste, incepand cu ora 10:00. Sala a fost plina. Am vazut oameni care doreau cu adevarat sa-si gaseasca un loc de munca, dar si persoane care au venit numai si numai pentru a nu pierde indemnizatia de somaj. Parca nici persoanele private de libertate aduse de responsabilii de la Penitenciarul Gaesti nu manifestau un interes deosebit pentru eveniment! De asemenea, nu am ... citeste toata stirea