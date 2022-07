32 de ani de la (re) infiintarea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita a sarbatorit, astazi - 21 iulie 2022, implinirea a 32 de ani de activitate de la (re) infiintare, printr-o sedinta festiva a Colegiului de Conducere - presedinte Valentin Calcan."Institutia camerala este un organism de traditie, cu valoare si recunoastere confirmate, in mod natural, in primul rand de antreprenori, incepand cu anul 1599, atunci cand prima camera de comert din lume se infiinta la Marsilia, in Franta.In Romania, istoria ... citeste toata stirea