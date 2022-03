35 de localitati dambovitene au ramas in scenariul rosu

Conform datelor de astazi, 4 martie a.c., doar 35 de localitati dambovitene sunt in scenariul rosu, cu incenta infectarilor care depaseste pragul de 3 cazuri la 1000 de locuitori.VEZI SITUAEsIA PENTRU FIECARE LOCALITATENR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 DAMBOVITA CREVEDIA 6087 59 9.69 2 DAMBOVITA ORAS GAESTI 14847 108 7.27 3 DAMBOVITA CORNESTI 5944 43 7.23 4 DAMBOVITA ORAS PUCIOASA 14842 97 6.54 5 DAMBOVITA ... citeste toata stirea