361 de locuri de munca disponibile prin AJOFM Dambovita

Potrivit informatiilor furnizate de agentii economici privind locurile de munca, in baza de date a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita sunt inregistrate astazi 361 de posturi vacante, din care:- studii superioare - 40- pentru persoanele calificate in diverse meserii - 255- muncitori necalificati - 66Dintre acestea se mentioneaza:- electrician in constructii, bucatar, zidar, instalator tehnico - sanitare, operator prelucrare mase plastice, pizzar, ajutor bucatar, ... citeste toata stirea