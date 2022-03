42 de perchezitii in Dambovita, Germania si Marea Britanie intr-un dosar de trafic de persoane, camata si santaj

Politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita, au efectuat, astazi - 10 martie 2022, sub coordonarea procurorilor DIICOT Dambovita, 33 de perchezitii in judet si 9 pe teritoriul Germaniei si Angliei, la domiciliile unor persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane, proxenetism, camata si santaj. 26 de persoane au fost conduse la audieri, 22 la DIICOT Dambovita, 2 in Germania si 2 in Marea Britanie.Din cercetari a reiesit ... citeste toata stirea