450 de milioane de lei, ajutor de stat pentru sectorul zootehnic

Cei doi ani de pandemie au tinut pe loc economia romaneasca. De efectele negative cauzate de restrictii si limitarea unor activitati specifice nu a scapat nici sectorul agricol. Pentru a readuce agricultura la nivelul de plutire, Guvernul acorda in prezent un ajutor de COVID in sectorul zootehnic, respectiv pentru crescatorii de bovine, porcine si pasari. Fondurile alocate vor fi distribuite catre beneficiari prin Agentiile de Plati si Interventii in Agricultura pana la 30 iunie."APIA a ... citeste toata stirea