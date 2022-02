Vremea nefavorabila din zona montana a judetului Dambovita a dus la blocarea drumurilor de acces in perimetrul statiunii Pestera-Padina din Bucegi.Din cauza viscolului, 46 de turisti au ramas blocati la Hotel Pestera si la celelalte moteluri din zona. Pe drum, s-au format troiene cu o inaltime de 1-1,5 metri.Jandarmii montani sunt la datorie, supraveghand cu atentie caile de acces pentru a interveni in cazul in care ... citeste toata stirea