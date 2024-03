47 de ani de la cutremurul din 1977

Cu aproape jumatate de secol in urma, pe data de 4 martie 1977, un cutremur de proportii a zguduit Romania, rezultand in jur de 11.300 de persoane ranite si peste 35.000 de case distruse. In efortul de a creste gradul de pregatire si constientizare a populatiei in fata riscului seismic, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a initiat Campania Nationala "NU TREMUR LA CUTREMUR". Aceasta are ca obiectiv principal educarea cetatenilor cu privire la importanta pregatirii individuale si ... citește toată știrea