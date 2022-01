50 de localitati dambovitene au incidenta la COVID-19 de peste 3 cazuri/1000 locuitori

Potrivit situatiei de astazi, 27 ianuarie a.c., 50 de localitati dambovitene inregistreaza o incidenta la COVID-19 de peste 3 cazuri/locuitori. Cele mai multe imbolnaviri sunt la Nuculesti, unde exista 54 de cazuri confirmate in ultimele 14 zile cu o incidenta de 12,74.De asemenea, exista si o localitate, Bilciuresti, unde nicio persoana nu este infectata.LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE NICULESTI 4238 54 12.74 CREVEDIA ... citeste toata stirea