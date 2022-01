50 de persoane solicita zilnic raspunsuri la ITM Dambovita

Relatiile cu publicul reprezinta o parte insemnata a activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca Dambovita. In fiecare zi, in jur de 50 de persoane trec pragul institutiei, in cautarea raspunsurilor la diverse probleme, care tin fie de relatiile de munca, fie de vechimea in munca sau de unele documente necesare angajatilor si angajatorilor.In decursul anului 2021, Compartimentul Monitorizare Relatii de Munca a eliberat in jur de 350 de adeverinte, in baza documentelor din arhiva, si peste ... citeste toata stirea