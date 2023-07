Potrivit informatiilor furnizate de agentii economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 523 de posturi vacante, din care pentrustudii superioare - 15;persoanele calificate in diverse meserii - 463;muncitori necalificati - 45intre acestea se mentioneaza:bucatar, brutar, sudor, tamplar universal, lucrator in bucatarie, ingrijitor spatii verzi, lucrator sortator deseuri reciclabile, manipulant marfuri, agent securitate, ... citeste toata stirea