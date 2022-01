64 de amenzi, in valoare de 30.000 de lei, aplicate de jandarmii din Arges

Jandarmii din Arges au constatat, in ultimele 72 de ore, mai multe abateri de la prevederile Legii 55/2020, privind masurile de protectie sanitara impuse in perioada de pandemie, dar si de la alte acte normative, astfel ca au aplicat 64 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 30.000 lei.In Topoloveni, au gasit un restaurant care functiona in afara intervalului 05:00-22:00, in interior aflandu-se mai multe persoane, fapt pentru care administratorul societatii comerciale a fost ... citeste toata stirea