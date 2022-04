7 proiecte din 7! Primaria Moreni a obtinut 14,61 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor de locuinte

Procesul de modernizare, de adaptare rapida la cerintele europene in materie de confort si civilizatie continua in municipiul Moreni. Administratia publica locala este in permanenta conectata la oportunitatile de finantare, urmareste indeaproape orice posibilitate de a atrage fonduri europene si guvernamentale in vederea edificarii unor obiective importante pentru comunitate.Astazi - 1 aprilie 2022, ne-a informat primarul municipiului Moreni - Constantin Dinu, s-a deschis linia de finantare ... citeste toata stirea