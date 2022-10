700 de locuri scoase la concurs pentru scolile de subofiteri jandarmi, sesiunea octombrie-decembrie 2022

In perioada octombrie - decembrie 2022, se organizeaza o noua sesiune de admitere pentru tinerii care doresc sa urmeze una dintre institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne.Institutiile de invatamant postliceal ale Jandarmeriei Romane organizeaza concursul de ocupare a locurilor repartizate, dupa cum urmeaza:- 350 de locuri in cadrul Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani - judetul Valcea;- 350 de locuri in cadrul Scolii Militare de ... citeste toata stirea