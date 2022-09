718 soferi amendati doar in judetul Calarasi! 186 pentru depasirea vitezei legale

Politistii de la Serviciului Rutier din cadrul IPJ Calarasi au sanctionat, saptamana trecuta, 718 soferi care au incalcat legislatia in domeniu. 186 dintre acestia au fost amendati pentru depasirea limitei de viteza.De asemenea, au retinut 86 de permise de conducere, au retras 36 de certificate de inmatriculare si au constatat 8 infractiuni. In 4 cazuri a fost vorba de conducere sub influenta alcoolului si alte doua persoane au fost prinse la volan desi nu detineau ... citeste toata stirea