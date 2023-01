8 februarie, termenul-limita pentru ca Romania sa actioneze impotriva Austriei la Curtea de Justitie a UE

Neacceptarea Romaniei in spatiul Schengen a ramas o problema deschisa, dar parca trecuta la diverse de actualul guvern. Nu se mai simte deloc verva si spiritul de interes necesare pentru rezolvarea acestei situatii nefavorabile in care am fost pusi de Austria.Senatorul PSD Titus Corlatean, fost ministru de Externe al Romaniei, a spus ca acest blocaj generat de guvernul austriac este discriminatoriu si imoral. Totusi, presedintele Comisiei de Politica Externa a Senatului Romaniei a mai ... citeste toata stirea