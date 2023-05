8 mai este ziua in care se celebreaza mostenirea lui Henry Dunant, a carui viziune a dus la crearea Miscarii Mondiale a Crucii Rosii si Semilunii Rosii. Sunt sarbatoriti, de asemenea, numerosii voluntari care l-au urmat, angajamentul lor neclintit si dedicarea exemplara de a ajuta pe oricine are nevoie, oriunde in lume."Miscarea Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie sarbatoreste peste 160 de ani de actiune umanitara la nivel global. Ea este formata din Comitetul International al ... citeste toata stirea