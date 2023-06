*"Dupa cum bine stiti, acest PJDL este unic in Romania, judetul Dambovita de acum trei ani a pornit acest tip de program la nivelul Consiliului Judetean prin care s-au creat parteneriate cu primariile care au conceput proiecte pentru dezvoltarea comunitatilor locale"Ieri, la Muzeul de Istorie din municipiul Targoviste, in prezenta conducerii Consiliului Judetean Dambovita a avut loc semnarea contractelor de finantare in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala (PJDL), un program unic ... citeste toata stirea