83 de localitati dambovitene sunt in scenariul rosu

Astazi, 8 februarie a.c., 83 de localitati dambovitene se afla in scenariul rosu, cu o incidenta la COVID-19 care depaseste pragul de 3 cazuri/1000 de locuitori. Cele mai multe infectari sunt in Crevedia unde, in ultimele 14 zile, sunt inregistrate 165 cazuri la o popupaltie de 6075 cetateni si o incidenta de 27,16.NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 DAMBOVITA CREVEDIA 6075 165 27.16 2 DAMBOVITA NICULESTI 4239 97 ... citeste toata stirea