Senatorul Titus Corlatean nu a uitat de tragedia din iulie 2014, cand un avion civil, la bordul caruia se aflau 300 de pasageri plus membrii echipajului, a fost doborat de rachete rusesti. Aeronava MH17 se afla in spatiul aerian al teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia."O crima pentru care decidentii politici si militari de la Kremlin, dar si cei care au executat la ordin aceasta fapta oribila, nu au raspuns in fata Justitiei. ... citeste toata stirea