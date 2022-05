9 Mai, Ziua Europei

Pe continentul european, Ziua Europei este o sarbatoare anuala a pacii si unitatii. Sunt doua date pentru sarbatorirea acestei zile: 5 mai pentru Consiliul Europei si 9 mai pentru Uniunea Europeana (UE).Pentru UE, aceasta zi este de asemenea cunoscuta ca Ziua Schuman, comemorand declaratia istorica a ministrului de externe francez, Robert Schuman.Ziua Consiliului Europei reflecta propria infiintare in 1949, in timp ce Uniunea Europeana celebreaza data propunerii infiintarii CECO in 1951. Ziua ... citeste toata stirea