A accidentat mortal un biciclist si a fugit de la locul accidentului

La data de 28 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au fost sesizati, prin SNUAU 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca intr-un sant se afla cazut un barbat.Politistii s-au deplasat la fata locului, pe drumul national 7, in localitatea Crangurile, unde au identificat un barbat decedat, iar in apropierea acestuia a fost descoperita o bicicleta.Din primele investigatii, victima ar fi un barbat de 81 de ani, care, in cursul noptii de 27 spre 28 octombrie a.c.,