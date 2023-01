Interventie in cazul unui eveniment rutier in comuna Brezoaele, pe DJ 601A. Actioneaza Garda Racari si Detasamentul Titu cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD.La locul evenimentului a fost gasit un autoturism cazut in raul Dambovita, partial in apa si o persoana ranita usor, autoevacuata din autovehicul. Persoana este constienta si ... citeste toata stirea