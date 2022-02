A fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al judetului Dambovita pentru anul 2022

CJ Dambovita a aprobat, astazi - 10 februarie 2022, bugetul propriu al judetului pentru anul in curs. Veniturile prevazute a fi incasate in anul 2022 au fost estimate la valoarea de 448.818 mii lei. In cadrul acestora, veniturile proprii sunt estimate a fi 87.044 mii lei (veniturile aparatului propriu, pentru care exista baza legala de incasare - 10.145 mii lei, cotele defalcate din impozitul pe venit - 67.456 mii lei, sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru ... citeste toata stirea