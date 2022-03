A fost demarata campania "Informare si cooperare in lupta impotriva traficului de persoane !"

Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane are in desfasurare Campania "Informare si cooperare in lupta impotriva traficului de persoane !".Campania se va desfasura la nivel national in perioada martie - septembrie 2022 si urmareste prevenirea traficului de persoane, in principalele sale forme de manifestare, precum si eficientizarea procesului de cooperare interinstitutionala cu actorii implicati in lupta antitrafic.Mesajul campaniei urmareste sa acopere atat dimensiunea prevenirii ... citeste toata stirea