A fost emis ordinul de incepere pentru lucrarile de extindere a Ambulatoriului Spitalului de Urgenta Targoviste

Inca o veste buna pentru sistemul de sanatate dambovitean. In cursul zilei de ieri, Consiliul Judetean Dambovita a emis ordinul de incepere al lucrarilor pentru proiectul ce are in vedere extinderea si dotarea Ambulatoriului Spitalului de Urgenta Targoviste.Valoarea totala a proiectului se va ridica la si va cuprinde construirea unei cladiri noi, cu demisol, parter si trei etaje. Toate cabinetele medicale, salile de tratament, laboratoarele si saloanele din acest ambulatoriu vor fi dotate cu ... citeste toata stirea