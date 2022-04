A fost finalizat si redat circulatiei podul peste canalul Iazu, comuna Cojasca

In prezenta presedintelui Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, si a unor reprezentanti ai autoritatilor locale, astazi - 11 aprilie 2022, a fost redat circulatiei publice podul peste canalul Iazu, pe DJ 711, din comuna Cojasca."Lucrarile la acest obiectiv au fost realizate in cadrul lotului IV (DJ 711 Cojasca - pod peste canal - Bujoreanca si DJ 101B Lucianca - Niculesti - limita judet Ilfov, in lungime de 13,642 km), lot ce apartine proiectului de infrastructura rutiera ... citeste toata stirea