A fost gasit mort in locuinta cuprinsa de foc

Un batran in varsta de 89 de ani, din satul Mosteni, judetul Giurgiu, si-a pierdut viata in urma unui incendiu izbucnit in propria sa locuinta. Tragedia s-a produs astazi, in jurul orei pranzului.Pentru stingerea flacarilor au intervenit mai multe echipaje de pompieri de la Detasamentul din Bolintin Deal. La sosirea salvatorilor focul se manifesta violent in bucatarie, dormitor, hol, dar si la acoperisul locuintei pe o suprafata de aproximativ 40 ... citeste toata stirea