A fost identificat cel mai bun traseu pe unde va trece centura municipiului Moreni

Un proiect important in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii rutiere a judetului Dambovita il reprezinta constructia centurii ocolitoare a municipiuloui Moreni. Astfel, ruta optima va avea aproximativ 14 kilometri, o banda pe sens, si va trece prin urmatoarele puncte:-KM 0 se va afla la intersectia cu drumul judetean DJ 720 la km 6+450, pe partea dreapta a acestuia, in comuna Gura Ocnitei. In acest punct se va amenaja un sens giratoriu care va asigura legatura cu DJ 720, drum care ... citeste toata stirea