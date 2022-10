A fost inaugurat noul sediul al primariei comunei Valea Mare

Comuna Valea Mare se mandreste, de astazi, cu un sediu nou al primariei, construit printr-un proiect in valoare de 2.644.119,60 lei, demarat in anul 2020 si care a beneficiat de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala II. Noua constructie este compusa din parter si etaj, cu o suprafata utila totala de 696 mp, in care functiunile ce alcatuiesc activitatea administratiei publice locale din comuna Valea Mare se vor putea realiza in conditii moderne. In jurul cladirii, a fost ... citeste toata stirea