A fost lansata "Carta Alba a IMM-urilor din Romania", editia 2022

Consiliul National al IMM-urilor din Romania a lansat, joi - 6 octombrie 2022, editia cu numarul 20 a lucrarii "Cartea Alba a IMM-urilor din Romania", care prezinta situatia de ansamblu a mediului de afaceri in anii 2021 si 2022, dificultatile cu care se confrunta IMM-urile, nevoile si sursele lor de finantare, modalitatea in care inoveaza, intentia de accesare de fonduri nerambursabile sau criteriile de care tin cont in alegerea partenerului de business - ne informeaza ... citeste toata stirea