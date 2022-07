A fost lansata licitatia pentru viitorul stadion de pe terenul fostei unitati militare unde au murit sotii Ceausescu

Cu un stadion aproape gata, in Targoviste a fost lansata licitatia pentru al doilea proiect. Este vorba despre un proiect in valoare de 300 de milioane de lei, bani de la bugetul de stat. Daca reabilitarea batranului "Eugen Popescu" a intrat in linie dreapta si urmeaza sa fie gata in toamna acestui an, construirea unui nou stadion la Targoviste se va realiza in imediata vecinatate a Dambovita Mall. Autoritatile spun ca noul stadionul va fi un complex sportiv judetean si regional, avand in ... citeste toata stirea