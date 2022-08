A fost prelungita valabilitatea codului portocaliu de ploi abundente

Meteorologii au prelungit valabilitatea codului portocaliu de ploi abundente, valabil si in judetul Dambovita, pana maine dimineata, 24 august 2022, la ora 10:00. In intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 40...50 l/mp si pe arii restranse de peste 60...80 l/mp."Zilele trecute, ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate, au fost inregistrate situatii care au necesitat interventia pompierilor. In municipiul Targoviste s-a ... citeste toata stirea