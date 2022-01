A fost retinut tanarul care a provocat accidentul in urma caruia inginerul Erculescu si-a pierdut viata

In cursul zilei de ieri, 07 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, un barbat, de 22 de ani, din Valeni-Dambovita, banuit de comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.Din cercetarile efectuate a reiesit ca barbatul, pe parcursul zilei de ieri, ar fi condus un autoturism pe drumul national 72A, din directia Campulung catre Targoviste, intrand in coliziune cu o autoutilitara ... citeste toata stirea