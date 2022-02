A fost rezolvata o problema importanta privind accesul in statiunea Pestera-Padina

In sfarsit, Ministerul Mediului a inteles cat de important este pentru dezvoltarea statiunii turistice Pestera-Padina ca drumul forestier care coboara pe partea stanga a Lacului Bolboci, in lungime de 8 km, sa fie administrat de autoritatile locale. Desi s-au facut numeroase demersuri in acest sens in ultimii ani, abia acum a fost rezolvata aceasta problema presanta pentru judetul Dambovita.Prin Hotarare de Guvern, drumul a intrat in patrimoniul public al comunei Moroeni si, in scurt timp, se ... citeste toata stirea