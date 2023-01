A fost scos la licitatie proiectul de reabilitare a DJ714 Malu cu Flori-Pucheni

Inceputul de an vine cu vesti bune pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a judetului Dambovita, au fost scoase la licitatie proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare si modernizare a DJ724 Malu cu Flori-Pucheni. Pe acest sector de drum, cu o lungime de 6,8 km, se vor avea in vedere urmatoarele: straturi de fundatii si de baza, 2 straturi de covoare asfaltice, santuri si rigole - 10 km, parapet de protectie - 3,5 km, 62 de podete, reabilitarea a 4 poduri, 5 statii de autobuz. In ... citeste toata stirea