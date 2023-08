Inca o reusita a presedintelui Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, si a echipei de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste condusa de managerul Claudiu Dumitrescu! In curand, in dotarea unitatii medicale va intra un aparat angiograf ultrasofisticat, util in depistarea unor afectiuni si care va contribui la salvarea multor vieti.Nu lipsit de importanta este si faptul ca, prin utilarea Sectiei de Cardiologie cu un asemenea instrument performant pentru investitii, pacientii ... citeste toata stirea