A fost semnat contractul de reabilitare si modernizare a Sectiei de Tratamente Recuperatorii din cadrul Spitalului de Urgenta Targoviste

Inca un pas important in dezvoltarea domeniului sanatatii din judetul Dambovita. Astazi, a fost semnat contractul prin care Sectia de Tratamente Recuperatorii si Pavilionul Administrativ din cadrul Spitalului de Urgenta Targoviste vor fi reabilitate si modernizate.Proiectul depus de catre Consiliul Judetean Dambovita va fi finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta - PNNR-"Valul Renovarii", iar finantarea va fi de peste 10 milioane de lei."Investitiile in sanatate continua in ... citeste toata stirea