A inceput elaborarea studiului de prefezabilitate al Drumului Expres Bucuresti - Targoviste

Astazi, 17 martie 2022, in cadrul unei intalniri ce a avut loc la sediul Consiliului Judetean Dambovita, presedintele Corneliu Stefan a anuntat ca proiectul pentru realizarea Drumului Expres Bucuresti - Targoviste, ca factor de baza in sporirea eficientei economice a retelei de transport din Romania si in transformarea municipiului Targoviste intr-un oras competitiv, a intrat intr-o noua etapa, si anume faza studiului de prefezabilitate."Este un moment important pentru Dambovita. Vreau sa ... citeste toata stirea