Accident rutier, azi-noapte, in jurul orei 01:30, pe DN5, Bucuresti - Giurgiu, in afara localitatii Plopsoru, judet Giurgiu.Un sofer in varsta de 35 de ani, din Bucuresti, a intrat in coliziune cu un TIR parcat. In urma impactului, pasagerul din dreapta, un barbat de 52 de ani, din municipiul Giurgiu, a decedat.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu, cu o autospeciala de stingere, ... citeste toata stirea