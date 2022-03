A lasat multinationala pentru propria cafenea. Lusiana, barista: "Am zis sa fac ceva pentru mine"

A lasat siguranta unui job bine platit intr-o multinationala bancara si a ales sa isi incerce norocul in afaceri. Este povestea unei femei din Targoviste care, satula de regulile din multinationale, care nu puteau fi niciodata schimbate, si-a deschis propria afacere. Lusiana Birlog, din Targoviste, in varsta de 41 de ani, alaturi de sotul sau, si-a deschis o cafenea care poarta numele fiului - "Luca's Coffee", dupa 17 ani in care a acordat credite, in calitate de consilier bancar, atat ... citeste toata stirea