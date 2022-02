A murit colonelul Dumitru Ion Adrian: "A fost un profesionist desavarsit, un militar responsabil"

Colonelul in rezerva Dumitru Ion Adrian a murit, miercuri, 23 februarie. Dumitru a fost ofiter de Rachete si Artilerie Antiaeriana si a facut parte din promotia 1979 a Scolii Militare de Rachete si Artilerie Antiaeriana "Leontin Salajan" din Brasov. A inceput cariera militara ca tanar locotenent de Rachete Antiaeriene in Regimentul de Rachete Antiaeriene KUB din Bucuresti. Ulterior a absolvit cursurile Academiei de Inalte Studii Militare din Bucuresti. Dupa 1990 a slujit sub drapelul tricolor ... citeste toata stirea