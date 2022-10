A murit dupa ce a fost intepat de un bondar

Un barbat din Dragodana, judetul Dambovita, a murit dupa ce a fost intepat in zona gatului de un bondar. Decesul a survenit la aproximativ o ora dupa ce a fost atacat de insecta.Cetateanul, care nu era cunoscut cu alte afectiuni medicale, se afla in curte si taia lemne. Cand s-a produs nenorocirea, in gospodarie erau mai multe rude care il ajutau la treaba. Le-a spus celor de fata ca a fost intepat de bondar, iar in scurta vreme a inceput sa i se umfle fata si gatul. In prima faza, cum se ... citeste toata stirea