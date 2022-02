A murit preotul Marian Coman, de la Parohia Fierbinti

Arhiepiscopia Targovistei a anuntat trecerea la cele vesnice a parintelui Marian Coman, preot pensionar, fost slujitor al Parohiei Fierbinti, Protoieria Gaesti. Acesta a murit miercuri, 16 februarie. Parintele s-a nascut in ziua de 1 decembrie 1951, in Satul Fierbinti. A urmat cursurile scolii primare si pe cele ale scolii gimnaziale in localitatea natala, iar, apoi, pe cele ale Seminarului Teologic din Bucuresti si pe cele ale Institutului Teologic Universitar din Bucuresti. A fost hirotonit ... citeste toata stirea