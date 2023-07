O tanara de 24 de ani a nascut, in aceasta dimineata, in jurul orei 06:00, pe trotuarul din fata Spitalului Municipal Urziceni, judetul Ialomita, asistata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta, dupa ce medicii de la Primiri Urgente au refuzat-o, cu 15 minute inainte.Dezvaluirea a fost facuta de ambulantierul Marian Iordache, intr-o postare pe pagina sa de Facebook."Saptamana incepe cu o noua viata! In aceasta dimineata in jurul orei 6.00, echipajul 97 al SAJ Ialomita, substatia Urziceni ... citeste toata stirea