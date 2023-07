Trei persoane au fost trimise in judecata de procurorii DNA Pitesti pentru savarsirea, in forma autoratului si a complicitatii, a infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.Din rechizitoriul, intocmit de procurori reiese ca in perioada 2014 - 2019, in contextul derularii unui proiect finantat din fonduri nerambursabile cu ... citeste toata stirea