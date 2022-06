A provocat o bataie ca-n filme si acum sta in arestul Politiei

Tanarul care a provocat o bataie ca-n filme in fata unui bar din satul Marcesti, judetul Dambovita, in seara zilei de 2 iunie 2022, a fost retinut de politisti. Acesta are 18 ani si este cercetat pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Maine - 7 iunie, va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviste pentru dispunerea unei masuri preventive - ne informeaza IPJ Dambovita."In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca, ... citeste toata stirea